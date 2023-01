The Last of Us, gioco vs serie tv: similitudini e differenze del primo episodio

L'attesissima serie tv di The Last of Us ha appena preso il via, con un primo episodio che ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico. Addirittura The Last of Us è stata votata come serie migliore di sempre su IMDB, segno di quanto convincente è stato l'esordio della produzione targata HBO.

Ma gli appassionati dei giochi PlayStation hanno un altro motivo aggiuntivo per seguire con entusiasmo l'opera televisiva: per scorgere tutte le similitudini e le eventuali differenze con il primo capitolo realizzato da Naughty Dog nel 2013 e riproposto negli anni successivi attraverso la Remastered del 2014 ed il recente remake Parte I del 2022. Ad offrirci un paragone tra le due opere è il canale Youtube ElAnalistaDeBits, che le ha confrontate attraverso un un video della durata di quasi 9 minuti.

Già dal prologo è possibile notare la grande fedeltà dimostrata dall'opera HBO nei confronti del lavoro di Naughty Dog, con gli scambi tra Joel e sua figlia Sarah che si svolgono in maniera analoga al gioco, così come anche l'iniziale fuga al momento dello scoppio dell'epidemia. Parlando di quest'ultima, la sua origine deriva sempre dal fungo parassita Cordyceps, tuttavia nella serie televisiva non si propaga attraverso le spore viste nel videogioco, bensì tramite viticci, come mostrato anche dai titoli di testa.

Sempre a proposito di differenze, la prima puntata ci permette di assistere a maggiori sequenze della quotidianità di Joel e sua figlia, attraverso sequenze non presenti su PlayStation. Cambia anche l'età del protagonista, nato nel 1967 e non nel 1981 come la sua controparte videoludica. Le scene tra Joel e Tess, invece, restano piuttosto fedeli a quanto visto su PS3, PS4 e PS5.

Questi sono soltanto alcuni esempi di un video che contiene ancora più dettagli e riferimenti, dunque meritevole di essere visto dall'inizio alla fine. Non perdetevi inoltre il nostro speciale sulle scene più forti di The Last of Us, in attesa di rivederle sul piccolo schermo.