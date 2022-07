The Last of Us Parte I è gold: il remake si prepara al debutto su PS5

Nel mentre è già stata svelata la data a partire dalla quale sarà possibile mettere in preload il gioco, Naughty Dog ha ufficialmente annunciato che The Last of Us Parte I è entrato in fase Gold. Ciò significa che lo sviluppo del gioco è terminato, e che lo studio e Sony passeranno ora alle fasi di stampa e infine di distribuzione.

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Naughty Dog ha confermato il traguardo raggiunto dallo studio ed ha condiviso con i fan tutto l'entusiasmo del gruppo di sviluppatori che si è prodigato per realizzare un rifacimento al passo coi tempi del capolavoro originariamente pubblicato su PlayStation 3 nel 2013. Nel tempo che ci separa dal debutto del gioco, è possibile che gli sviluppatori possano ultimare una patch del day one, ma lo sviluppo del titolo può dirsi ormai completato.

"Siamo entusiasti di annunciare che The Last of Us Part I è Gold! Congratulazioni ai 'Cagnacci' e ai nostri partner PlayStation che hanno contribuito con la loro passione e talento al mondo in espansione di The Lastof Us!". La crescita della serie si concretizzerà anche con l'arrivo della serie HBO, di cui sono terminate le riprese.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte I sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 a partire dal 2 settembre. Recentemente il gioco è stato accusato di essere un'operazione succhiasoldi da parte di Sony e Naughty Dog.