Da The Last of Us a Gran Turismo 7: c'è Bella Ramsey nello spot di PS VR2!

Che ci fa Bella Ramsey nel nuovo spot di PlayStation VR2? L'attrice che interpreta Ellie nella serie TV di The Last of Us inforca il nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony per sfrecciare sui circuiti digitali di Gran Turismo 7 in Realtà Virtuale su PlayStation 5.

La protagonista (insieme a Pedro Pascal nei panni di Joel) della serie televisiva di HBO ambientata nella dimensione post-apocalittica di The Last of Us smette i panni di Ellie per mostrarci le attività svolte al volante di Gran Turismo 7 su PS VR2 per fare pratica in vista dell'esame per la patente.

Pur avendo acquisito una grande esperienza e dimestichezza dopo essersi immersa per ore nelle atmosfere del Real Driving Simulator di Polyphony Digital con PlayStation VR2, Bella non riesce a convincere il suo esaminatore e viene bocciata per gli errori commessi nel rispetto del limite di velocità. Una bocciatura che però viene utilizzata in maniera pretestuosa dallo stesso esaminatore per poter avere l'opportunità di provare a sua volta GT7 in Realtà Virtuale su PS5!

Date un'occhiata al nuovo siparietto di Sony con protagonista Bella Ramsey e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi consigliamo di restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di PlayStation VR2.