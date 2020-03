The Last of Us: guadagni ben oltre le aspettative per Sony

Grazie ad un documento pubblicato online nelle ultime ore, possiamo notare come nemmeno Sony avesse previsto l'incredibile successo di The Last of Us, una delle esclusive di punta pubblicate dal colosso giapponese su PlayStation 3.

A confermarlo è un vecchio report finanziario dell'azienda che per qualche motivo è finito online. A pubblicarne uno scatto è l'utente Twitter Timux, che evidenzia alcuni interessantissimi dati: pare infatti che Sony all'epoca della pubblicazione del report avesse venduto 6,33 milioni di copie in tutto il mondo con guadagni pari a 252 milioni di dollari, ovvero superiori del 46% rispetto alle previsioni. A giudicare dal contenuto del report finanziario, si potrebbe trattare di un documento risalente ai primi mesi di vita di PlayStation 4, poiché vi sono riferimenti al lancio di Infamous: Second Son avvenuto nell'ormai lontano marzo del 2014.

Resta ora da scoprire quale sarà il successo di The Last of Us Parte 2, la cui uscita è prevista attualmente per il prossimo 29 maggio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO.

A proposito della popolarità del primo capitolo della serie Naughty Dog, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa The Last Of Us è stato eletto miglior gioco del decennio per gli utenti Metacritic.