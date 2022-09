The Last of Us, HBO fa centro: 15 milioni di visualizzazioni per il trailer della serie TV

È trascorso pochissimo tempo dalla pubblicazione del primo trailer della serie TV di HBO dedicata a The Last of Us, e già lo show sembra aver catturato l'interesse di un ampio pubblico.

A dimostrarlo, sono i primi dati legati alle visualizzazioni del video sui principali social network. Su Twitter, in particolare, il cinguettio dell'account ufficiale della serie TV di HBO ha pubblicato il trailer alle 18:00 in punto di lunedì 26 settembre. Nel momento in cui scriviamo, il filmato di presentazione della trasposizione di The Last of Us ha già superato i 15 milioni di visualizzazioni. Un risultato davvero notevole, che testimonia l'interesse del pubblico per l'adattamento del titolo Naughty Dog pensato per il piccolo schermo.

Il primo trailer distribuito da HBO ha inoltre consentito di fare alcune prime riflessioni su quelle che saranno le differenze tra serie TV e videogioco di The Last of Us. Ad interpretare i due protagonisti dell'opera, lo ricordiamo, l'emittente ha schierato due volti ampiamente noti. Nei panni di Joel, troveremo infatti Pedro Pascal, già apprezzato - tra gli altri - per il ruolo di protagonista in The Mandalorian. A dare vita al personaggio di Ellie vi sarà invece Bella Ramsey, già parte del cast de Il Trono di Spade. Dietro le quinte, spazio invece a Craig Mazin , creatore di Chernobyl, e a Neil Druckmann, game director di The Last of Us, The Last of Us: Parte II e del recente remake The Last of Us: Parte I.