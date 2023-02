The Last of Us prima di HBO: doveva diventare un film diretto da Sam Raimi

Le scene più iconiche di The Last of Us stanno trovando progressivamente spazio all'interno dell'apprezzata serie TV HBO, creata da Craig Maizin con la supervisione di Neil Druckmann.

Le prime ipotesi legate a una trasposizione dell'epopea di Ellie e Joel, tuttavia, non guardavano nella direzione del piccolo schermo. Al contrario, Sony sembrava intenzionata a portare nei cinema un lungometraggio distribuito da Screen Gems. Per realizzare il progetto, il colosso giapponese aveva coinvolto nientemeno che Sam Raimi. Già nel 2016, tuttavia, il processo di realizzazione della pellicola si era arenato, a causa di importanti divergenze tra Neil Druckmann, il regista e la stessa Sony.

Ora che la serie TV di The Last of Us è un successo straordinario, il film cancellato è stato ricordato da Jeffrey Pierce, già interprete di Tommy nel videogioco. Nel corso di una sessione di lettura collettiva del copione condotta con il cast della pellicola, l'attore aveva avuto modo di apprenderne i dettagli. Pur non potendo ancora oggi rivelare l'identità degli altri interpreti coinvolti, Jeffrey Pierce ha di recente espresso il proprio parere sul progetto. "Per quanto fosse buono, - ha dichiarato l'attore - non sarebbe mai diventato un grande film. Pretendeva di raccontare 12-14 ore di storia in due ore di tempo. [...] A un certo punto ci furono anche delle discussioni su di una serie animata, sembrava una buona idea, ma si arenò".



Il percorso per portare The Last of Us oltre i confini del videogioco è stato dunque lungo e tortuoso, ma alla fine Ellie e Joel hanno ottenuto l'adattamento che meritavano.