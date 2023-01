The Last of Us HBO, c'è una grossa differenza tra serie TV e videogioco: riguarda le spore

Come in ogni adattamento, anche serie TV di The Last of Us presenterà delle differenze rispetto al materiale di partenza, l'acclamato videogioco di Naughty Dog. Potremo appurare l'entità dei cambiamenti solo dopo la visione dello show in uscita questo mese, tuttavia uno dei creatori ci ha già fornito un'anticipazione al riguardo.

Nell'ambito di un'intervista concessa in esclusiva a Comicbook, il co-creatore Craig Mazin ha spiegato che nella serie televisiva è stata modificata la via di trasmissione dell'infezione del fungo Cordyceps mediante la rimozione delle spore visibili nell'aria, nelle quali i videogiocatori di The Last of Us potevano imbattersi nei luoghi bui e ristretti.

"Ovviamente ci sono alcune cose molto importanti che abbiamo mantenuto, tuttavia abbiamo anche dovuto affrontare delle sfide nel passaggio da videogioco a serie TV", ha esordito Mazin. "Ad esempio, piccole come come le spore. Nel gioco, in alcuni luoghi è possibile trovare delle spore ed è necessario indossare una maschera. Nel mondo che stiamo creando, se avessimo messo le spore nell'aria, sarebbe stato piuttosto chiaro che queste avrebbero potuto diffondersi ovunque, costringendo le persone ad indossare delle maschere tutto il tempo e probabilmente chiunque si sarebbe già infettato a quel punto".

Per questo motivo, Mazin e gli altri creativi hanno elaborato una nuova via di trasmissione per l'infezione fungina da Cordyceps, la quale - a detta dello showrunner - sarà connessa all'anima e allo spirito del gioco. "Abbiamo messo alla prova noi stessi elaborando un nuovo interessante modo di trasmissione del fungo, ma fondamentalmente credo che starà connesso all'anima e allo spirito del gioco. Lui, in quanto creatore del gioco (riferendosi a Neil Druckmann, nda), e io, in quanto fan del gioco, siamo i custodi sia dei giocatori, sia di coloro che non hanno giocato il titolo che hanno bisogno di un'esperienza televisiva che sia olistica e connessa con se stessa, che non dia l'impressione che sia necessario giocare a The Last of Us per essere compresa"



Potremo scoprire cos'hanno elaborato Craig Mazin e Neil Druckmann nelle prossime settimane. Il debutto dello show TV di The Last of Us su HBO è previsto per il 15 gennaio 2023, mentre l'esordio sugli schermi di Sky Atlantic è fissato per il 23 gennaio.