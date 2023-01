The Last of Us HBO: Phil Spencer dispensa elogi alla serie e a Neil Druckmann

Nella sua lunga intervista concessa ai microfoni di IGN.com, Phil Spencer ha speso alcune parole sulla serie televisiva di The Last of US, che ha già infranto record per HBO. Il leader di Xbox non fa eccezione all'accoglienza generale ricevuta dallo show, e si è complimentato in particolare con Neil Druckmann di Naughty Dog.

Spencer ha definito "fantastica" la serie prodotta da HBO ed ha rivolto i suoi sentiti complimenti a Neil Druckmann, creative director della serie videoludica nonché autore dello show e regista del suo secondo episodio.

"Il fatto che lo stesso Neil abbia avuto un ruolo - ovviamente nella creazione del gioco e del franchise - ma vederlo applicare i suoi talenti creativi nello spazio televisivo, se è così che lo chiamiamo ancora, credo sia davvero fantastico. Il fatto che tu prenda uno dei più grandi autori del nostro settore e tu possa avere successo nella creazione tramite un altro medium, penso che dimostri davvero che nell'industria dei giochi ci sono degli straordinari narratori, fantastici creatori di tutte le terze parti e first party. Penso che sia davvero un grande momento per assistere al successo che stanno avendo con il franchise".

Facendo un confronto con la serie di Halo prodotta da Paramount e pubblicata nel 2022, Spencer ha dichiarato di vedere in The Last of Us un prodotto che ha imposto un nuovo standard nelle trasposizioni televisive di mondi videoludici.

"Voglio il meglio per tutto ciò su cui lavoriamo, inclusa le serie televisiva di Halo. The Last of Us è là fuori, a stabilire uno standard incredibilmente alto. Dovremmo tutti aspirare a raggiungere lo stesso livello con il lavoro che svolgiamo in televisione? Assolutamente.

Potrei dire la stessa cosa nei videogiochi. Ogni volta che gioco a un grande gioco di qualcuno, ci ispira a fare il miglior lavoro possibile, a sperare che la prossima volta che ci presentiamo, lo faremo con il nostro miglior creativo, le nostre migliori idee e trovare persone che amano guardare, nel caso del programma televisivo Halo, o giocare, nel caso di prodotti come Hi-Fi Rush e i giochi che usciranno quest'anno".



Durante l'intervista, Phil Spencer si è detto molto fiducioso nei riguardi della conclusione della trattativa Microsoft-Activision.