The Last of Us, HBO si prepara a Parte 2? La puntata 6 scatena i fan!

Con la pubblicazione della puntata 6 della serie HBO dedicata a The Last of Us, gli appassionati dell'epopea di Ellie e Joel hanno realizzato un interessantissimo avvistamento, che suggerisce la possibile trasposizione TV di The Last of Us: Parte II.

In particolare (seguono ovviamente anticipazioni sull'episodio 6 della serie HBO), l'arrivo di Pedro Pascal e Bella Ramsey a Jackson ha portato in scena un misterioso personaggio. Dopo aver raggiunto il Wyoming, Joel ed Ellie hanno finalmente potuto ricongiungersi a Tommy, rifugiatosi in un insediamento umano indipendente e prospero, che riesce a sopravvivere in autonomia nel caos post-apocalittico di The Last of Us.

Dopo aver fatto la conoscenza di Maria, compagna di Tommy e leader della comunità di Jackson, Ellie e Joel sono stati accompagnati a scoprire lo stile di vita della comunità. In questa fase, i protagonisti hanno potuto godersi un pasto caldo presso una locanda dall'aria estremamente familiare per i giocatori di The Last of Us: Parte II. Durante la pausa, gli spettatori hanno inoltre potuto avvistare una ragazzina dai lunghi capelli corvini, intenta a osservare timidamente Ellie da un angolo della sala. Bella Ramsey non ha mancato di sottolineare lo strano comportamento della giovane, della quale ignoriamo però l'identità.



Anche senza un nome a cui appigliarsi, i fan della saga Naughty Dog hanno rapidamente avanzato un'ipotesi alquanto convincente. Con la trasmissione dell'episodio 6, l'hashtag "Was that Dina" ("era Dina?") è infatti andato in trend su Twitter, svelando i pensieri del pubblico. Lo stesso Neil Druckmann, game director di The Last of Us: Parte II si è divertito a rilanciare il trend, ringraziando i fan per la passione che dimostrano nei confronti dell'IP.



Al momento, niente conferme sull'eventuale reveal di Dina, ma l'ipotesi è davvero molto realistica. La presentazione del personaggio potrebbe essere un semplice easter egg, ma le teorie su una prosecuzione della serie TV HBO che possa coprire anche gli eventi di The Last of Us: Parte II non pare poi troppo improbabile. In attesa di ulteriori dettagli, è stato pubblicato il trailer della puntata 7 di The Last of Us.