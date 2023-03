The Last of Us, quando esce l'episodio 8? Titolo, durata, anticipazioni e una sorpresa

Dopo l'incursione nel passato di Left Behind, che ha gettato luce sugli avvenimenti che hanno segnato Ellie prima del suo incontro con Joel, The Last of Us torna nel presente per preparare il terreno al gran finale: ecco tutto quello che dovete sapere sull'ottavo e penultimo episodio della serie.

L'ottavo episodio della serie televisiva di The Last of Us s'intitola "When We Are in Need" e, stando alle informazioni trapelate nelle settimane scorse (finora rivelatesi tutte azzeccate), dovrebbe durare 51 minuti. Le direzione è stata affidata ad Ali Abbasi, regista iraniano naturalizzato danese che si è fatto le ossa al cinema, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo showrunner Craig Mazin.

Al termine del precedente episodio, abbiamo visto Ellie ricucire la ferita di Joel. Spaventata dalla prospettiva di perdere un'altra persona cara, la giovane s'è adoperata per salvare la vita all'uomo che la sta accompagnando in un disperato viaggio attraverso gli Stati Uniti d'America.

In pieno inverno, durante una battuta di caccia Ellie s'imbatte in un nuovo gruppo di sopravvissuti capitanato da un uomo di nome David, le cui intenzioni appaiono tutt'altro che amichevoli. Se siete appassionati del videogioco, allora guardando il trailer in apertura di notizia noterete la sorprendente presenza di un volto molto familiare. Si tratta di Troy Baker, doppiatore della controparte videoludica di Joel che nella serie interpreta un sopravvissuto di nome James. Creato appositamente per l'adattamento televisivo, questo nuovo personaggio, appartenente al gruppo di David, ha una storia e delle motivazioni tutte da scoprire.

Ne sapremo di più tra poche ore, dal momento che la messa in onda della versione sottotitolata in italiano dell'episodio 8 "When We Are in Need" è prevista per le ore 03:00 di lunedì 5 marzo, in altre parole nella notte tra domenica e lunedì, come sempre su Sky Atlantic e NowTv in simulcast con gli Stati Uniti d'America. Alle 21:00 di lunedì andrà inoltre in onda l'episodio 7 doppiato in italiano.