The Last of Us: gli attori non hanno giocato il videogioco? Non è un problema per Mazin

La strepitosa accoglienza riservata dalla critica specializzata e i numeri pazzeschi registrati su HBO ci sembrano più che sufficienti per mettere a tacere coloro che, durante la lavorazione della serie TV di The Last of Us, hanno criticato Pedro Pascal e Bella Ramsey per non aver giocato al videogioco di Naughty Dog.

Ciononostante Craig Mazin, showrunner della serie assieme a Neil Druckmann, ha ugualmente voluto riaffrontare l'argomento nel corso di una recente intervista concessa al Washington Post, spiegando che in realtà l'estraneità al videogioco ha rappresentato un valore aggiunto, poiché ha permesso ai due attori di reinterpretare i personaggi senza offrire una copia carbone di quelli portati a schermo da Naughty Dog.

Non è stato facile per Mazin leggere tutte quelle critiche: "Un sacco di persone si sono preoccupate. È stato frustante sapere che avevamo delle persone che dubitavano". Durante la lavorazione lui e Duckmann si sono fatti carico dell'eredità del videogioco e di tutte le responsabilità annesse, lasciando tuttavia agli attori ampio margine di manovra: "Non ho istruito Bella ai modi di fare di Ellie. Non l'ho istruita sui ritmi di Ellie. Non l'ho istruita a fare nulla che non fosse nelle scene, le facevo sapere quali erano le intenzioni nei dialoghi e nel testo. [...] È il nostro lavoro. È compito di Neil ed è compito mio mettere tutto ciò che è di Ellie e Joel sulle pagine. Conosciamo Ellie e Joel completamente. Li conosciamo all'interno e all'esterno, non solo nel modo che è stato meravigliosamente manifestato da Troy Baker e Ashley Johnson, ma proprio dalle fondamenta, come li ha concepiti Neil. E così io e lui abbiamo creato queste nuove versioni".

Insomma, Mazin ritiene che i fan avrebbero dovuto trascorrere meno tempo a preoccuparsi della faccenda, poiché c'erano lui e Neil Druckmann, che il videogioco lo ha proprio creato, a sorvegliare su tutto. A giudicare dal risultato, hanno evidentemente avuto ragione loro.

Ne approfittiamo per rammentarvi che alla messa in onda del secondo episodio della serie TV di The Last of Us manca sempre poco: "Infected" verrà trasmesso in simulcast con sottotitoli in italiano su Sky Atlantic e NowTV a partire dalla ore 03:00 di lunedì 23 gennaio. Alle 21:15 dello stesso giorno andrà in onda anche il primo episodio interamente doppiato in italiano.