The Last of Us su HBO: il trailer della serie TV ricreato in TLOU Parte 1

Con oltre 10 milioni di copie vendute per The Last of Us: Parte II, il sequel diretto dell'epopea di Ellie e Joel ha portato ulteriore prestigio nel CV creativo di Naughty Dog, attualmente impegnata su di una serie di progetti ancora non annunciati.

In attesa di scoprire nuove informazioni sulle produzioni che la software house porterà su PlayStation 5 nel prossimo futuro, gli appassionati dell'immaginario di The Last of Us volgono il pensiero alla serie TV HBO dedicata al videogioco. Di recente, lo show si è infatti mostrato in azione in un primo trailer, che ha immediatamente catturato l'interesse della community, grazie all'apparente fedeltà mostrata nei confronti del materiale originale.

Ancora priva di una data di uscita definitiva, la serie TV ha già ispirato la creazione di una serie di omaggi da parte del pubblico. A questi ultimi, si aggiunge ora anche una ricostruzione del trailer della serie TV di The Last of Us realizzata in The Last of Us: Parte I. Genuinamente convincente, il video è stato realizzato da un appassionato, che ha provveduto a condividerlo con la community tramite il Tweet che trovate in calce. Cosa ve ne pare del risultato finale proposto dal video, siete curiosi di poter visionare i primi episodi della produzione a marchio HBO e Naughty Dog?