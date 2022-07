The Last of Us Parte I: 1.5 milioni di visualizzazioni per il trailer, ma tanti dislike

Dopo i leak che hanno anticipato diverse delle novità a cui ha lavorato Naughty Dog per mettere a lucido il suo capolavoro originariamente pubblicato per PlayStation 3, la software house ha pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us Parte I con cui ha messo in mostra anche il gameplay del suo nuovo lavoro.

Nel momento in cui scriviamo, il trailer di The Last of Us Parte I ha oltrepassato la soglia delle 1.5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un numero che preso a sé lascia trasparire un enorme interesse da parte dei giocatori nel confronti del remake, eppure c'è un altro dato che evidenzia invece il malcontento di parte dell'utenza.

Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, la reazione dei giocatori al nuovo materiale promozionale di The Last of Us Parte I è stata abbastanza mista, soprattutto considerando gli standard del franchise. Secondo quanto riporta l'utente IdleSloth su Twitter, alcune ore fa il trailer contava circa 46.000 pollici in giù, ovvero il 37% delle reazioni totali di chi ha visionato il filmato (il dato è stato rilevato tramite una app esterna, dal momento che YouTube non fornisce più i numeri relativi ai dislike). Evidentemente, in molti speravano in dei cambiamenti più sostanziali all'esperienza di gioco, che invece continuerà a porre le sue basi sul gioco originale ma verrà principalmente arricchita sul fronte grafico e tecnico. E voi cosa ne pensate del lavoro svolto da Naughty Dog?

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di The Last of Us Parte I.