The Last of Us Parte I: tutte le animazioni sono state rifatte, svela Naughty Dog

The Last of Us Parte I è entrato in fase Gold, e l'entusiasmo generato tra gli sviluppatori di Naughty Dog ha portato il lead animator Michal Mach a svelare qualche dettaglio in più riguardante le migliorie tecnologiche che il rifacimento del capolavoro Naughty Dog offrirà ai giocatori a partire dal 2 settembre.

Come potete leggere tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, le animazioni di The Last of Us Parte I utilizzano le ultime tecnologie sviluppate da Naughty Dog e sono state ridisegnate appositamente per l'operazione di rifacimento dell'opera videoludica. Le cutscene del gioco sono ancora basate sull'originale mocap di The Last of Us, dunque è possibile che le animazioni rifatte completamente da zero - che probabilmente rispecchieranno nella qualità quelle di The Last of Us Parte II - saranno maggiormente evidenti nelle sequenze di gameplay. Sarà in ogni caso la prova finale a darci certezze in merito.

"Congratulazioni amici Cagnacci! Non vedo l'ora che i nuovi e vecchi giocatori provino la versione definitiva di Parte I. La tecnologia di animazione più recente, tutte le animazioni rifatte", sono le parole condivise da Mach. The Last of Us Parte II è stato elogiato proprio a fronte di una qualità delle animazioni davvero impressionante, dunque le dichiarazioni di Naughty Dog lasciano ben sperare in vista del ritorno dell'avventura di Joel ed Ellie.

In attesa del lancio fissato al 2 settembre in esclusiva su PlayStation 5, è stato svelato che The Last of Us Parte I non ha richiesto sessioni di crunch per gli sviluppatori.