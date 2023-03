The Last of Us Parte I: il capolavoro Naughty Dog al centro del nuovo documentario Noclip

A poche ore dall'ultimo episodio della serie HBO di The Last of Us, Noclip ha presentato il suo nuovo video documentario incentrato proprio sul sempre più noto e apprezzato franchise ideato da Naughty Dog.

I curatori di Noclip hanno deciso di concentrarsi in particolare su The Last of Us Parte I, la versione definitiva del viaggio di Joel ed Ellie pubblicata su PlayStation 5 lo scorso anno e in arrivo il 28 marzo anche su PC a cura di Iron Galaxy Studios (con dei requisiti che stanno facendo parecchio discutere).

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, ripercorre il processo di realizzazione del lavoro di restauro effettuato da Naughty Dog per ammodernare nuovamente il suo capolavoro risalente al 2013. A partire dalle modifiche apportate dal team di Sony, passando per la veste grafica next-gen, l'intelligenza artificiale rinnovata, il sound design rielaborato per le nuove tecnologie, l'evoluzione delle cutscene e altro ancora: tutto è stato approfondito in compagnia degli stessi sviluppatori e autori che hanno contribuito al progetto.

Nel frattempo, il vice presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha confermato che il prossimo grande gioco dello studio di Sony è in sviluppo ma non è detto che si tratti di The Last of Us Parte 3.