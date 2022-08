The Last of Us Parte I: la nuova clip nostra le migliorie al banco da lavoro

I ragazzi di Naughty Dog allietano l'attesa per l'uscita di The Last of Us Part I pubblicando un nuova clip che mette in risalto i miglioramenti apportati al banco di lavoro, una delle meccaniche cardine del gameplay della produzione.

Presso queste postazioni, rinvenibili in differenti luoghi nel corso del viaggio, Joel può utilizzare i componenti raccolti per migliorare le proprie armi e aumentare le chance di sopravvivenza. Se il loro ruolo è rimasto immutato, lo stesso non può dirsi di tutto il resto. Matthew Gallant, che ha contribuito al remake in qualità di Game Director, ha innanzitutto spiegato che i banchi di lavoro integrano il supporto al Feedback Aptico, grazie al quale i giocatori possono percepire attraverso il DualSense ogni azione compiuta da Joel durante l'assemblaggio e lo smontaggio delle armi.

Gallant ha anche posto l'accento sulle nuove animazioni realizzate appositamente per questo remake: nell'originale, infatti, "il banco di lavoro era composto perlopiù da menu dell'interfaccia utente", mentre adesso è possibile assistere ad ogni singolo intervento del protagonista. La cura dei dettagli si nota anche nel posizionamento di queste postazioni, "meravigliosamente integrate all'interno delle ambientazioni".

La clip, che potete visionare comodamente in calce a questa notizia, è una versione estesa di un segmento già incluso del lungo approfondimento del gameplay di The Last of Us Part I pubblicato da Naughty Dog lo scorso 22 luglio. Il gioco, ricordiamo, verrà pubblicato il 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente, in una data non ancora rivelata, su PC.