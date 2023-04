The Last of Us Parte I, patch 1.0.4 ora su PC: ottimizzazione CPU e GPU e tantissimi fix

Come promesso, Naughty Dog ha provveduto a rendere disponibile la patch 1.0.4 per la versione PC di The Last of Us: Parte I, titolo afflitto al lancio da moltissimi problemi di performance.

Con il nuovo aggiornamento, ora disponibile per il download e l'installazione, la software house introduce un'ampia selezione di migliorie, volte a potenziare il porting del gioco PS5. Tra gli interventi promossi dall'update, spiccano i processi di ottimizzazione dell'utilizzo di CPU e GPU, messe a dura prova su PC da The Last of Us: Parte I. Su questo fronte, Naughty Dog promette tuttavia ulteriori aggiornamenti dedicati, in arrivo nel prossimo futuro.



Con la patch 1.0.4, migliora anche il comparto grafico del remake, grazie a una revisione delle texture utilizzate e una serie di interventi connessi alla risoluzione proposta dall'esperienze su configurazioni hardware di livello basso o medio. Spazio inoltre a una stabilizzazione del frame rate del gioco. Infine, l'aggiornamento di The Last of Us: Parte I introduce un elevato numero di fix, volti a ridurre i fenomeni di crash e a potenziare la stabilità dell'esperienza.



A un mese circa di distanza dal debutto della prima versione di The Last of Us: Parte I su PC, il supporto post lancio messo in piedi da Naughty Dog prosegue, con l'obiettivo di raggiungere sull'hardware il medesimo livello qualitativo proposto dall'esperienza su PS5.