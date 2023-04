The Last of Us Parte I, la nuova patch risolve i problemi su PC? Sembra proprio di no

Naughty Dog ha pubblicato una nuova patch per The Last of Us Parte I con cui il team di Sony ha apportato numerosi miglioramenti tecnici ad un'edizione piuttosto problematica del gioco. Secondo le prime testimonianze in rete, tuttavia, sembra che i guai non siano per nulla terminati.

La nuova patch di The Last of Us Part 1 per PC pesa circa 14 GB, a condizione che abbiate già scaricato i precedenti aggiornamenti. Secondo il changelog, la patch 1.0.2 migliora "prestazioni, esperienza utente, elementi visivi e altro" e include "correzioni specifiche per la piattaforma e componenti hardware". Le note descrivono in dettaglio un lungo elenco di correzioni per crash anomali, problemi relativi a texture, animazioni e vari altri bug.

In particolare, Naughty Dog afferma che la patch include uno "streaming delle texture aggiornato per ridurre l'utilizzo della CPU". Fin dall'inizio, una delle lamentele maggiori giunte dai giocatori di The Last of Us Part 1 su PC è stato l'uso particolarmente elevato di CPU e memoria, con frequenti segnalazioni di utilizzo fino al 100% e tempi di compilazione degli shader irragionevolmente lunghi su PC di fascia alta. Sebbene la patch fosse incoraggiante per gli utenti, sembra che ci sia ancora molta strada da fare prima che i problemi legati alla CPU siano completamente risolti. Inoltre, c'è chi dice che la compilazione degli shader è ora persino più lenta rispetto ai giorni precedenti.

A differenza delle console, su PC si possono avere le più svariate configurazioni, dunque ci auguriamo che almeno per una fetta d'utenza le cose siano cambiate in positivo. Tuttavia, Naughty Dog dovrà continuare a lavorare nelle prossime settimane per mettere una toppa definitiva ai problemi tecnici di un port poco soddisfacente.