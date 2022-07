The Last of Us Parte I: ecco quando parte il preload su PlayStation 5

Dopo mesi di incessanti rumor, The Last of Us Parte I è stato annunciato ufficialmente al termine dello show inaugurale del Summer Game Fest di quest'anno. Il titolo ha già ricevuto una data di lancio fissata al 2 settembre, ma non era ancora stato chiarito da quando sarebbe stato possibile mettere in pre-caricamento il titolo su PlayStation 5.

A rivelarcelo è stato il sempre puntuale account Twitter di PlayStation Game Size. Come potete osservare dando uno sguardo ad un suo recente post, il pre-load di The Last of Us Parte I sarà disponibile per i possessori dell'ammiraglia di Sony a partire dal 26 agosto, quindi esattamente ad una settimana dal debutto del gioco. Anche chi non dispone di una connessione ottimale, dunque, dovrebbe essere in grado di scaricare tutti i dati necessari prima di tornare nella Seattle post-apocalittica concepita da Naughty Dog. Vi segnaliamo che The Last of Us Parte I pesa il doppio della versione Remastered pubblicata su PlayStation 4, e risulta essere più grande anche di The Last of Us Parte II.

Nelle ultime ore il gioco è finito al centro di una polemica, con alcuni utenti che hanno additato The Last of Us Parte I come un prodotto succhiasoldi: a difendere l'operazione di Naughty Dog è però arrivato uno sviluppatore che ha partecipato alla realizzazione del progetto e che è rimasto colpito dalla cura con cui lo studio Sony ha reinterpretato il suo capolavoro datato 2013.