The Last of Us Parte I: il nuovo video gameplay a confronto con l'originale

A ormai 48 ore dal lancio di The Last of Us Parte I, il canale YouTube Cycu1 ha confezionato un video comparativo tramite cui possiamo osservare più nel dettaglio i cambiamenti apportati da Naughty Dog per ammodernare l'esperienza di gioco del suo capolavoro datato 2013.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette fianco a fianco The Last of Us Parte I e l'originale nella sequenza in cui Joel ed Ellie si avventurano nella città di Bill, ovvero nel quartiere in cui l'abile meccanico si è arroccato posizionando trappole esplosive e barricandosi all'interno di un garage per difendersi dagli infetti.

Pur vero che la versione Remastered di The Last of Us risulta tutt'oggi un gran bel vedere, The Last of Us Parte I porta al livello successivo il comparto tecnico e grafico del gioco, andando a migliorare sensibilmente la vegetazione, modificando l'illuminazione in modo da risultare più realistica, rimodellando le animazioni facciali così da rendere più immersivi e cinematografici i dialoghi fra i personaggi. Come sottolineato da Naughty Dog nel suo ultimo video dietro le quinte, è stato incrementato anche il numero di IA nemiche che possono apparire a schermo ed è stato introdotto il supporto alle feature uniche del controller DualSense su PlayStation 5.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che The Last of Us Parte I sarà disponibile su PlayStation 5 e PC a partire dal 2 settembre.