The Last of Us II: un cosplay di Ellie con il fucile puntato per la sopravvivenza

The Last of Us ha un futuro brillante dinanzi a sé. La saga sviluppata da Naughty Dog e Neill Druckmann è divisa tra un nuovo capitolo dell'avventura videoludica, o anche uno spin-off multiplayer, e la serie televisiva HBO. A riportarci da Ellie è al momento la cosplayer Ana Paula Garcia, in arte "chibmiu".

Dopo aver stupito il pubblico con la perfetta interpretazione di Pedro Pascal e Bella Ramsay, HBO non intende mollare il progetto. Secondo il co-showrunner, la serie TV di The Last of Us potrebbe durare anche più delle tre stagioni inizialmente previste, dato il successo ottenuto e l'approvazione riscontrata dal pubblico.

Dal lato videoludico, invece, la community si aspetta un The Last of Us Parte 3 ancora più emozionante e migliore sotto tutti i punti di vista. Né Naughty Dog né Sony al momento hanno lasciato trapelare nulla di ufficiale, per cui il progetto ufficialmente non è ancora partito. Siamo tuttavia sicuri che Druckmann stia già pensando al sequel della serie.

A ogni modo Ellie è già pronta a una nuova avventura e lo fa attraverso una magistrale e fedele interpretazione. In questo cosplay di Ellie da The Last of Us Parte II vediamo la ragazza con il fucile da caccia puntato, al riparo dai nemici nascosto dietro un veicolo abbandonato. La lotta per la sopravvivenza è dura, ma Ellie ha già dimostrato di sapersela cavare anche da sola.