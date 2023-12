The Last of Us Parte II Remastered: preordine attivo su Amazon ad un ottimo prezzo

Amazon apre i preordini della versione fisica e rimasterizzata per PS5 di The Last of Us Parte II, vincitore di oltre 300 premi come Game of the Year, la versione ottimizzata per l'ultima console di Sony gode di netti miglioramenti grafici, nuove modalità di gioco e altro ancora.

Proprio adesso su Amazon è in preordine l'edizione fisica del gioco al prezzo di 50,99 euro con data di uscita prevista per il 19 gennaio 2024, un ottimo prezzo soprattutto se non avete mai avuto modo di provarlo dalla sua uscita.

Il gioco presenta netti miglioramenti grafici, una risoluzione nativa 4K in modalità Fedeltà, 1440p upscalati a 4K in modalità Prestazioni e frame rate sbloccato per TV che supportano VRR, inoltre i tempi di caricamento sono nettamente inferiori alla versione PS4 e sono state aggiunte nuove funzioni di accessibilità.

La nuova modalità di sopravvivenza roguelike è stata aggiunta, dovremo sopravvivere il più possibile scegliendo un percorso tra una serie di scontri casuali e scontri con i boss.

Diversi personaggi ora sono controllabili per la prima volta, come Dina, Jesse, Lev, Tommy e altri ancora, ognuno con abilità uniche che renderanno il gioco molto più vario.