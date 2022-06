The Last of Us Parte II ha venduto oltre 10 milioni di copie, lo conferma Neil Druckman

La Summer Game Fest 2022 si è chiusa con l'annuncio ufficiale di The Last of Us Parte I, il rifacimento di uno dei giochi che più hanno segnato la storia di PlayStation 3 e che ad oggi rappresenta uno dei titoli più iconici per Sony e Naughty Dog.

The Last of Us Parte II ha segnato un passo evolutivo notevole per la serie post-apocalittica, riuscendo a mantenere la notevole qualità narrativa del primo capitolo e a migliorare sensibilmente l'aspetto puramente ludico. Ma quanto ha venduto il titolo diretto da Neil Druckmann ed approdato su PlayStation nel 2020?



A rispondere a questa domanda è stato lo stesso director e vice presidente di Naughty Dog, che salito sul palco della Summer Game Fest al fianco di Geoff Keighley ha confermato che "The Last of Us Parte II ha venduto più di 10 milioni di copie", stando ai dati raccolti da Sony nei mesi scorsi del 2022.

Il franchise ideato dai "cagnacci" è destinato ad espandersi ancora in futuro, e lo farà con la serie TV prodotta da HBO a cui sta collaborando lo stesso Druckmann, ed anche con The Last of Us multiplayer, progetto presentato ufficialmente proprio durante lo show di Keighley. Si tratterà di un titolo stand-alone con una nuova storia e delle ambizioni in grado di competere con i capitoli principali della serie pubblicati sino ad oggi.