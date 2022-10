The Last of Us, importanti novità in arrivo? Neil Druckmann stuzzica i giocatori

Tra l'uscita di The Last of Us Parte I, le novità su The Last of Us Multiplayer in arrivo nel 2023 e la serie tv in partenza su HBO il prossimo anno, l'amato franchise in forza a Sony ha al momento tanti riflettori puntati addosso per la gioia dei fan. Ma le sorprese potrebbero non essere ancora finite.

Attraverso un breve tweet Neil Druckmann, il co-presidente di Naughty Dog, si diverte a stuzzicare le fantasie degli appassionati su ciò che lo studio californiano ha in cantiere, promettendo grosse novità in arrivo. "Continuate tutti ad ispirarci con il vostro amore e supporto. Altre grandi cose sono in arrivo", si limita a scrivere Druckmann condendo il tutto con una gif sorridente di Joel, protagonista di The Last of Us, e con un'emoji con la bocca cucita.

Che le sue parole nascondano possibili importanti aggiornamenti sul futuro del brand? Poco ma sicuro, Naughty Dog sta lavorando attivamente sul gioco multiplayer stand-alone della serie, che verrà svelato approfonditamente il prossimo anno. Non bisogna però nemmeno dimenticare che Neil Druckmann di Naughty Dog lavora ad un nuovo gioco completamente misterioso: non è quindi da escludere che il tweet del co-presidente possa riferirsi anche a questo progetto ancora oscuro, che potrebbe trattarsi di una nuova IP e sul quale c'è totale incertezza su quando verrà mostrato.

Cosa vi aspettate da Naughty Dog per il prossimo futuro?