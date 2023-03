Dopo The Last of Us: una nuova IP fantasy da Naughty Dog? Sviluppatore riaccende il rumor

Con la pubblicazione di un nuovo documentario dedicato allo sviluppo di The Last of Us: Parte I, Naughty Dog ha descritto il lavoro svolto dalla software house sul remake, ma il team potrebbe essersi lasciato sfuggire anche un dettaglio sul suo prossimo progetto.

Sappiamo che Naughty Dog sta già lavorando a un nuovo gioco PS5, ma dagli uffici di Neil Druckmann non è giunto alcun dettaglio aggiuntivo in merito. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono affacciati sulla scena videoludica molteplici rumor legati a una nuova IP dall'impronta fantasy. Una voce di corridoio non confermata, ma che ha stuzzicato la fantasia degli appassionati che hanno visionato il nuovo documentario a tema The Last of Us: Parte I.

Nel corso della trasmissione, Neil Uchitel, Audio Director di Naughty Dog, ha infatti condiviso una dichiarazione piuttosto interessante: "È davvero molto difficile ricreare i suoni in maniera realistica, perché non appena sbagli, la mancanza è immediatamente percepibile. Invece, quando si lavora, ad esempio, a un grande gioco che include magia [...] è facile nascondersi dietro a un comparto sonoro imponente".



Neanche dirlo, il riferimento all'elemento magico non poteva passare inosservato agli occhi degli appassionati, che vi hanno visto un possibile indizio sul misterioso gioco PS5 di Naughty Dog. Per saperne di più, non resta che attendere la software house, ma nel frattempo nulla vieta di fantasticare: cosa sperate stia realizzando il team dei PlayStation Studios?