The Last of Us tra le ispirazioni di A Plague Tale Innocence

Ormai sempre più vicino al suo atteso debutto, l'intrigante A Plague Tale Innocence, nuovo titolo sviluppato da Asobo Studio, è stato uno dei grandi protagonisti di What's Next, l'evento con cui il publisher Focus Home Interactive ha messo sotto i riflettori alcuni dei suoi più promettenti titoli.

Durante lo show, i colleghi di PlayStation Lifestyle hann avuto modo di discutere con David Dedain, creative director di A Plague Tale Innocence, che ha rivelato alcune delle maggiori fonti di ispirazione che hanno portato Asobo Studio allo sviluppo del suo gioco.

"Una delle ispirazioni è stata la tecnica utilizzata in Graves of the Fireflies. È un film animato giapponese, nello stile dello studio Ghibli. Riguarda la storia di due ragazzi dopo la fine della guerra. Il modo in cui dialogano, la brutalità del mondo degli adulti di fronte agli occhi dei ragazzi in un momento storico così terribile, sono stati di grande ispirazione. Forse non tanto per la storia, ma più per il rapporto tra i due personaggi.

Mentirei se non citassi The Last of Us, ovviamente. È davvero un gran gioco, ma suona strano dire che abbiamo fatto la stessa cosa. E non è questo il caso: volevamo fare qualcosa di diverso. Ciò che voglio dire riguardo a The Last of Us è che ha aperto delle porte nel mondo del publishing. Perché è il tipo di esperienza che... Non sono sicuro che avremmo avuto Focus come publisher per questo tipo di esperienza. O, quantomeno, questo tipo di rapporto tra due personaggi senza (necessariamente) un lieto finale".

Potrete prendere parte alle drammatiche avventure di Amicia e Hugo a partire dal 14 maggio, quando A Plague Tale Innocence, ormai già entrato in fase Gold, verrà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Asobo ha recentemente svelato i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione per Personal Computer.