The Last of Us: Joel è un 'villain' oppure un 'eroe'? Ne parla l'interprete Troy Baker

Il secondo capitolo di The Last of Us, acclamata produzione firmata dal team di Naughty Dog ed acclamata da critica e pubblico, è attualmente in corso di sviluppo presso gli studi della software house.

Nonostante il riserbo ed il mistero che avvolgono la produzione, sporadicamente emergono alcun interessanti dettagli su The Last of Us Part II. In particolare, Troy Baker, interprete del personaggio di Joel, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di un'intervista concessa in occasione del Manchester Comic-Con, durante la quale ha discusso dello sviluppo di The Last of Us 2, sottolineando la passione che gli autori stanno mettendo nel progetto.

Ora, emergono tuttavia interessanti considerazioni realizzate dall'attore sulla psicologia del personaggio da lui interpretato. Riferendosi al primo The Last of Us, Troy Baker ha discusso di Joel e del suo essere o meno un "eroe" o un "villain". Rigettando un'impostazione binaria, l'attore ha dipinto un quadro più complesso: "In The Last Of Us dai per scontato che Joel sia l'eroe e David sia il villain, ma...ognuno è l'eroe della propria storia. Credo fermamente che David sia convinto di star facendo ciò che è meglio per la sua gente e lui è l'eroe della sua storia". Focalizzandosi su Joel, ha poi affermato: "Io non penso che Joel creda di essere un eroe. Se dovesse propendere per qualcosa, penso che Joel si considererebbe un villain, che è il motivo per cui può affermare di essere stato su entrambi i fronti". In attesa di scoprire qualcosa di più sul sequel, forse in occasione di un rumoreggiato State of Play, voi cosa ne pensate, qual è il vostro punto di vista?