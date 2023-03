The Last of Us, Joel vs Pedro Pascal: meno uccisioni nella serie TV

Con l'epopea vissuta da Joel in The Last of Us, il personaggio di Naughty Dog si è rapidamente trasformato in una delle icone videoludiche più amate dagli appassionati.

Il difficile compito di dare vita sul piccolo schermo all'ex contrabbandiere è ricaduto su Pedro Pascal, che ha regalato un'ottima prova attoriale. Con la Stagione 1 di The Last of Us giunta al termine, non mancano ovviamente i confronti tra serie TV e videogioco. In attesa di notizie sulla Stagione 2 dell'apprezzato show, c'è anche chi si è divertito ad analizzare l'impatto distruttivo generato nel mondo di The Last of Us dalla furia di Joel.

Su Reddit, in particolare, i fan hanno segnalato come, nel corso dell'intera Stagione 1, Pedro Pascal abbia messo a tacere un totale di 11 infetti e 28 esseri umani, per un totale di 39 colpi mortali. Un valore nettamente inferiore rispetto a quanto proposto dal gioco, che vede all'incirca 200 soggetti cadere vittima di Joel. La differenza è ovviamente legata ai diversi linguaggi che caratterizzano serie TV e videogiochi, dove in questi ultimi resta predominante la componente interattiva. Come reso evidente dall'epico episodio finale di The Last of Us, la serie di HBO non ha invece in alcun modo edulcorato l'indole di Joel o la sua volontà di proteggere Ellie.