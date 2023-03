The Last of Us: 'la serie TV completa il gioco', spiega Neil Druckmann

Nell'ultimo video approfondimento sulla storia della serie di The Last of Us, Neil Druckmann e gli interpreti di Joel ed Ellie svelano degli interessanti retroscena sul rapporto tra i due personaggi del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog e dei 9 episodi della Stagione 1 della serie TV di The Last of Us.

Nel corso della chiacchierata con Druckmann, i doppiatori di Joel ed Ellie (Troy Baker e Ashley Johnson) si alternano con gli attori della serie HBO di The Last of Us (Pedro Pascal e Bella Ramsey) per raccontare la loro relazione con i protagonisti e svelare dei retroscena sul lavoro svolto dagli autori del videogioco e della serie TV per coinvolgere gli utenti e immedesimare gli spettatori in questi due personaggi.

Il co-presidente di Naughty Dog parte quindi dal rapporto tra Joel ed Ellie per descrivere le differenze e le analogie tra il videogioco e la serie TV: "Questi due personaggi si scontrano e sono obbligati a rimanere insieme, ed è ovvio che nessuno dei due lo voglia. Il che è più esplicito nella serie che nel gioco, perché con il gioco ce ne stavamo rendendo conto man mano che lo creavamo. [...] Nel gioco, tutto viene visto attraverso la prospettiva di Joel o di Ellie e basta, perché volevamo che passaste molto tempo spostandovi in tempo reale insieme a loro e immedesimandovi in loro. Ma con la serie non avrebbe funzionato. Abbiamo invece quest'opportunità di allontanarci dai personaggi principali e avvicinarci agli altri personaggi… Diverse persone che hanno guardato la serie fino alla fine e hanno poi ricominciato il gioco mi hanno rivelato che ora, dopo aver guardato la serie, il gioco sembra più completo".

A prescindere da queste differenze, per Druckmann c'è un aspetto fondamentale che lega la serie TV al videogioco ed è rappresentato, appunto, dalla relazione tra Joel ed Ellie: "Credo che entrambe le versioni della storia raccontino la stessa cosa sull'amore".

Per un ulteriore approfondimento sui temi trattati da Druckmann nel video che campeggia a inizio articolo, vi invitiamo a recuperare questa nostra intervista ad Ashley Johnson, da Ellie nel videogioco alla serie TV di The Last of Us.