The Last of Us: il legame tra Joel ed Ellie visto con gli occhi di un'artista Disney Pixar

Attraverso le pagine del suo profilo Twitter, la Story Artist di Disney Pixar, Nicolle Castro, decide di omaggiare il talento creativo degli autori di Naughty Dog e gli eroi di The Last of Us con una toccante immagine animata dedicata ad Ellie e Joel.

I due protagonisti del primo capitolo dell'iconica serie post-apocalittica della rinomata sussidiaria di Sony Interactive Entertainment che ha dato origine (tra le altre cose) alla saga di Uncharted vengono immortalati dall'artista di Pixar in uno dei momenti più rappresentativi dell'avventura originaria per PS3 e PS4.

La disegnatrice americana dei prestigiosi studi Pixar Animations ha infatti deciso di reinterpretare la scena della campagna principale in cui la piccola Ellie si trova costretta, nonostante l'inesperienza e la paura dategli dalla sua giovane età, a medicare e accudire il sofferente Joel per aiutarlo a riprendersi dopo una brutta caduta da cavallo.

Il rapporto simbiotico tra Joel ed Ellie sperimentato dai giocatori di TLOU dovrebbe assumere forme narrative e ludiche diverse in The Last of Us Part 2, o almeno questo è quanto suggerito dagli autori di Naughty Dog e da Neil Druckmann mostrandoci l'immagine di una delle sessioni in motion capture più ambiziose del prossimo kolossal in esclusiva su PlayStation 4 che, a voler dar retta agli ultimi leak, potrebbe arrivare il prossimo 22 maggio.