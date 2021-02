The Last of Us diventa un live action a firma italiana: arriva il cortometraggio prequel

L'immaginario di The Last of Us e The Last of Us Parte 2 ha nel tempo conquistato una vastissima schiera di appassionati, trasformandone i protagonisti in personaggi già iconici per il medium.

Non sorprende dunque che in seno alla community videoludica si siano moltiplicati gli omaggi alla serie di Naughty Dog. Di recente, vi abbiamo proposto un'interessante intervista a Virginia Ceci, cosplayer legata ad Ellie in modo particolare. Ma dall'Italia arrivano ulteriori manifestazioni di affetto: tra queste, la decisione di dare vita ad un cortometraggio low budget che esplori il passato di Joel. Quest'ultimo è nato dall'unione della passione e della creatività di alcuni appassionati con professionisti dei set cinematografici. Tra questi ultimi figurano in particolare molteplici Stuntman, con esperienze che includono la partecipazione alle riprese romane di Mission Impossible 7 con Tom Cruise.



La produzione live action si qualificherà come una sorte di prequel al primo The Last of Us ed è attualmente in fase di realizzazione. In attesa di poter vedere la produzione ultimata, gli autori hanno reso disponibili alcune prime immagini di protagonisti e riprese, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Nel corso delle prossime settimane, sarà pubblicato dal team anche un primo trailer promozionale.



Intanto, HBO ha confermato l'identità definitiva degli interpreti di Ellie e Joel nella serie TV di The Last of Us.