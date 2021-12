The Last of Us in live action: il video italiano omaggia Joel e Sarah

L'ultimo video ufficiale proveniente dal set ci ha mostrato Ellie e Joel a cavallo nella serie HBO di The Last of Us, ancora priva di una data di uscita precisa.

Mentre gli appassionati attendono di saperne di più, non mancano gli omaggi dedicati all'iconica opera di Naughty Dog. Anche dall'Italia, un video fan made in live action ha saputo catturare l'attenzione della community legata all'epopea esordita in origine su PlayStation 3. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato immortala in particolare il rapporto tra Joel e la figlia Sarah, destinata ad andare incontro ad un tragico destino già nelle primissime fasi di The Last of Us.

Nel video, troviamo al centro della scena solamente i due personaggi, le cui interazioni sono accompagnate dall'immancabile colonna sonora di una chitarra. Nei panni di un giovane Joel, troviamo Gabriele Domenighini, mentre la piccola Sarah è interpretata da Anna Saldan. A coordinare il tutto, tra regia, riprese ed editing, troviamo infine la mano di Mariano Caterinozzi. Cosa ve ne pare di questo piccolo omaggio live action all'universo di The Last of Us?



In chiusura, ricordiamo agli appassionati che è stata confermata la presenza di Nick Offerman nel cast di The Last of Us, con l'attore che vestirà i panni di Bill all'interno della serie TV realizzata da HBO.