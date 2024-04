The Last of Us lotta per la sopravvivenza in un cosplay di Ellie al buio

The Last of Us Parte 2 Remastered è un'operazione che non ha convinto pubblico e critica. È passato troppo poco tempo dall'uscita originale e i pochi contenuti aggiuntivi inclusi sono insufficienti per giustificare una tale operazione. The Last of Us Parte 2 Remastered, comunque, ci permette di vivere una delle avventure più belle.

The Last of Us non è basato su una storia vera, ma da una declinazione fantasiosa di un virus realmente esistente nel nostro mondo. Ciò, permette di immedesimarsi nel mondo apocalittico creato da Neil Druckmann e Naughty Dog contribuendo al successo globale dell'avventura di Ellie e Joel.

Ci sono buone notizie per il fandom. A quanto pare, all'arrivo di The Last of Us Parte 2 su PC mancherebbe davvero poco. Presto, il titolo non sarà più un'esclusiva PlayStation e i giocatori su computer potranno vivere un'esperienza profonda e avvincente. Un'altra buona nuova arriva dal set della serie televisiva. Pedro Pascal ha finito le riprese per The Last of Us 2, per cui le riprese per la nuova stagione procedono rapidamente e senza intoppi. Purtroppo, c'è anche una nota negativa. The Last of Us Online non esiste più e chi pensava di poter approcciarsi al multiplayer del secondo capitolo dovrà rassegnarsi.

La lotta per la sopravvivenza prosegue con questo cosplay di Ellie da The Last of Us. Cresciuta e adulta come nella seconda parte, vediamo la protagonista della storia aggirarsi in solitaria nei pressi di una cascata in una notte buia, illuminata solo dalla luce naturale della luna. A condividere con noi questa bellissima interpretazione è la cosplayer Ksana Stankevich.

Marvel's Spider Man 2 è uno dei più venduti oggi su