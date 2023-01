The Last of Us, Marlene entusiasta della serie HBO: ammirazione per Joel ed Ellie

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione della serie HBO di The Last of Us, la trasposizione del capolavoro videoludico è risultata essere ampiamente all'altezza del materiale originale.

La collaborazione tra lo showrunner di Chernobyl e Neil Druckmann ha consentito agli autori di ampliare con coerenza l'universo confezionato ormai dieci anni fa da Naughty Dog. Una scelta che ha incontrato l'approvazione di Merle Dandridge, interprete di Marlene nel videogioco e ora tornata sul piccolo schermo per dar vita al personaggio anche nella serie TV di The Last of Us.

"Pedro e Bella hanno fatto brillare Joel ed Ellie con una luce diversa rispetto a quella emanata da Troy ed Ashley. - ha raccontato Merle Dandridge in una recente intervista - È stato un assoluto privilegio poter ampliare lo sguardo e lasciare che Marlene entrasse in contatto con loro, in un modo completamente nuovo. Ho avuto l'occasione di ripercorrere aspetti della sua vita che prima esistevano solamente nella mia immaginazione, ed è stato straordinario".



In Italia, lo ricordiamo, la serie TV di The Last of Us sarà disponibile su Sky e Now a partire dal 16 gennaio 2023. Le piattaforme ospiteranno la pubblicazione di un singolo episodio ogni settimana, sino a rendere disponibili tutte e e nove le puntate che compongono lo show HBO.