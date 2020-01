The Last of Us eletto miglior gioco del decennio su PS Store: la classifica completa

A 20 giorni dall'apertura del sondaggio con il quale i curatori del PlayStation Blog hanno chiesto agli utenti di votare i migliori giochi del decennio, è finalmente arrivato il verdetto finale: secondo i partecipanti, è The Last of Us il miglior gioco degli anni '10.

Brett Elston, Manager del dipartimento Content Communications di Sony Interactive Studios ha specificato che il capolavoro di Naughty Dog ha racimolato l'11% di tutti i voti, senza tuttavia fare menzione del numero dei partecipanti al sondaggio. In seconda posizione si è piazzato un'altra delle più grandi esclusive di casa PlayStation, ovvero God of War (2018). Chiude il podio un gioco multipiattaforma, ovvero The Witcher 3: Wild Hunt, seguito a ruota in quarta posizione da Grand Theft Auto 5. Ecco a voi la classifica con i 20 giochi più votati dall'utenza PlayStation:

The Last of Us God of War The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief’s End Marvel’s Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2

Cosa ne pensate della classifica? È in linea con le vostre preferenze? È interessante far notare che i primi tre classificati hanno anche trovato posto nella lista dei migliori giochi del decennio di Everyeye.