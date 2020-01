The Last Of Us è il miglior gioco del decennio per gli utenti Metacritic

Metacritic ha chiesto ai lettori di votare il miglior gioco del decennio. Il risultato incorona The Last Of Us come assoluto vincitore con un Metascore pari a 95/100 e ben 331 voti, più del doppio rispetto al secondo classificato.

Al secondo posto troviamo The Legend of Zelda Breth of the Wild mentre sul gradino più basso del podio si piazza The Witcher 3 Wild Hunt. Di seguito la top 10 completa.

Migliori giochi del decennio Metacritic

95 - The Last of Us/The Last of Us Remastered (331 voti)

97 - The Legend of Zelda Breath of the Wild (163 voti)

92 - The Witcher 3 Wild Hunt (118 voti)

97 - Red Dead Redemption 2 (63 voti)

96 - Mass Effect 2 (42 voti)

92 - Bloodborne (37 voti)

94 - The Elder Scrolls V Skyrim (32 voti)

94 - God of War (32 voti)

97 - Grand Theft Auto V (31 voti)

89 - Dark Souls (30 voti)

In classifica troviamo anche Red Dead Redemption 2, Mass Effect 2, Bloodborne, The Elder Scrolls Skyrim, God of War, GTA V e Dark Souls, quest'ultimo unico titolo della lista con un Metascore degli utenti inferiore a 90 (89/100).



Siete d'accordo con queste posizioni o avreste votato per altri giochi? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.