The Last of Us Parte I migliore su PS5 grazie ad Audio 3D e DualSense: il nuovo trailer

Già disponibile in esclusiva su console PlayStation 5 e piazzatosi al primo posto della classifica UK, The Last of Us Parte I, il rifacimento di uno dei giochi più significativi per Sony e la sua storia recente nel gaming, riceve un nuovo trailer in cui ci viene spiegato come l'esperienza migliora grazie ad Audio 3D e DualSense.

Gli autori di Naughty Dog che hanno lavorato al titolo originale e al remake ci raccontano in questo nuovo filmato come l'avventura di Joel ed Ellie si sia trasformata grazie alle possibilità offerte da PlayStation 5 e dalle innovazioni tecnologiche che si sono susseguite nel giro di 10 anni circa. L'audio 3D, ad esempio, consentirà di ascoltare con più accuratezza i suoni di gioco e di reagire con più tempestività agli infetti che ci aggrediranno da ogni direzione.

Il DualSense, dal suo canto, aiuterà con il feedback aptico ad avvertire tangibilmente i fenomeni atmosferici che colpiranno il nostro Joel, e con i grilletti adattivi renderà ancora più realistico l'utilizzo di archi, armi da fuoco e gli altri strumenti a nostra disposizione. Questo, in aggiunta al miglioramento delle animazioni facciali, della vegetazione, dell'illuminazione e di tutti gli altri aspetti tecnici, fanno sì che The Last of Us Parte I incarni la versione originale che Naughty Dog ha sempre avuto in mente con il suo action-adventure post-apocalittico.

