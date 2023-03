The Last of Us Multiplayer: quest'anno ne sapremo di più, parola di Neil Druckmann

Intervistato da Kinda Funny in occasione del finale di stagione di The Last of Us (ecco la recensione di The Last of Us 1x09), Neil Druckmann di Naughty Dog ha parlato brevemente (anche) di The Last of Us Multiplayer, nuovo progetto dello studio che verrà svelato nel prossimo futuro.

Sappiamo che Naughty Dog sta lavorando ad un nuovo gioco per PS5 (forse The Last of Us Parte 3? Neil Druckmann non si è sbilanciato in merito) ma il prossimo progetto della compagnia a vedere la luce sarà proprio il gioco multiplayer ambientato nel mondo di The Last of Us.

Questo progetto vede Neil Druckmann nel ruolo di supervisore e producer, al momento non è possibile dire di più sul gioco ma sicuramente "ne sentirete molto parlare più avanti nel corso dell'anno", afferma il game director, facendo quindi capire che il gioco multiplayer di The Last of Us verrà ufficialmente svelato nel corso del 2023 (magari durante gli eventi estivi di PlayStation, aggiungiamo noi).

The Last of Us Multiplayer dovrebbe uscire su PS4 e PS5, stando ad alcuni recenti annunci di lavoro il gioco sarebbe in sviluppo per entrambe le piattaforme Sony e probabilmente non si esclude un debutto su PC, anche se questa è solamente una nostra ipotesi. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più.