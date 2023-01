The Last of Us Multiplayer, nuovo artwork! Le ultime da Neil Druckmann

Nell'augurare buon anno a tutti i fan di Naughty Dog, Neil Druckmann si riaffaccia sulle pagine del blog ufficiale dei 'cagnacci' e svela nuovi dettagli su The Last of Us Multiplayer, lo spin-off del kolossal post-apocalittico con protagonisti Joel ed Ellie.

L'alto esponente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios esordisce nel suo discorso ricordando che il prossimo giugno la saga di The Last of Us compirà dieci anni. Druckmann ringrazia quindi tutti gli appassionati della serie, un amore testimoniato dalle oltre 37 milioni di copie vendute in tutto il mondo da TLOU e The Last of Us Parte 2.

Dopo aver ribadito la data di lancio di The Last of Us Parte 1 su PC, il co-presidente di Naughty Dog entra poi nel merito del lavoro che sta portando il team impegnato nello sviluppo di The Last of Us Multiplayer. A tal proposito, Druckmann spiega che "abbiamo tante sorprese divertenti da condividere, più avanti nel 2023 inizieremo a offrirvi alcuni dettagli sul nostro ambizioso gioco multiplayer di The Last of Us. Il team che se ne sta occupando è guidato da Vinit Agarwal, Joe Pettinati e Anthony Newman, è un progetto che assumerà i contorni di un'esperienza fresca e nuova per il nostro studio, pur essendo fortemente radicata alla visione di Naughty Dog incentrata sullo sviluppo di giochi con storie, personaggi e gameplay incredibili".

Maggiori dettagli sullo spin-off multiplayer di TLOU, quindi, verranno condivisi da Naughty Dog più avanti nel 2023: nel frattempo, Druckmann si premura di solleticare la curiosità dei fan di Joel ed Ellie pubblicando un nuovo artwork del progetto affidato alle cure di Agarwal, Pettinati e Newman.