The Last of Us Multiplayer: Bungie perplessa sul gioco Naughty Dog, per un report

Stando ad un report di Bloomberg, The Last of Us Multiplayer è stato rivalutato da Naughty Dog ed il progetto, sebbene ancora in essere, starebbe correndo dei rischi inaspettati. Gli sviluppatori, per il momento, hanno invitato i giocatori a pazientare ancora un po' prima di poter avere una prima anteprima del prodotto.

Secondo le nuove informazioni diffuse da Bloomberg, sarebbe stata Bungie, compagnia di sviluppo che conosciamo per giochi come Destiny e il recentemente annunciato Marathon (oltre che per i capitoli originali di Halo) ad aver sollevato delle perplessità in merito alle potenzialità di The Last of Us Multiplayer sul lungo periodo.

All'interno di un rapporto finanziario pubblicato all'inizio di questa settimana, Sony ha annunciato che intende "lavorare con Bungie su un rigoroso processo di revisione dei 12 live service su cui stiamo lavorando", aggiungendo che lo studio, esperto in materia, ha aiutato PlayStation a "comprendere più profondamente cosa significa avere successo con i live service". Bloomberg suggerisce che "Bungie ha sollevato dubbi sulla capacità del progetto multiplayer di The Last of Us di mantenere i giocatori impegnati per un lungo periodo di tempo, il che ha portato alla rivalutazione" di tutto il progetto.

Nel suo tornare a comunicare con i fan, Naughty Dog ha precisato di star lavorando anche ad un nuovo gioco single player, ma al momento è difficile dire se si tratterà di The Last of Us Parte III, un altro seguito o una IP completamente originale.