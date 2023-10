The Last of Us Multiplayer cancellato? Fermi tutti, parla Jason Schreier

Da qualche settimana si parla della presunta cancellazione di The Last of Us Multiplayer come parte di un processo di ristrutturazione interno che avrebbe anche portato al licenziamento di 25 dipendenti dello studio. Ma cosa c'è di vero?

Si citano attriti tra Bungie e Naughty Dog, con la prima che avrebbe avanzato seri dubbi riguardo la capacità di The Last of Us Multiplayer di generare profitti a lungo termine, chiedendo a Naughty Dog di rivedere pesantemente alcune meccaniche di gameplay. A seguito di questa segnalazione, il publisher avrebbe deciso di staccare la spina al progetto e secondo un insider The Last of Us Multiplayer è definitivamente morto, senza possibilità di appello.

Sulla vicenda è intervenuto ora anche Jason Schreier, che non si era mai pronunciato sull'argomento prima d'ora. Il giornalista di Bloomberg è lapidario e su X scrive che "il report proviene da un account qualsiasi", a voler sottolineare come la fonte non sia affidabile.

Di sicuro sappiamo che il responsabile della monetizzazione ha lasciato Naughty Dog a inizio ottobre, non sappiamo se a seguito della cancellazione del progetto TLOU Multiplayer o se per motivazioni personali. Difficile capire come stiano le cose, Schreier non si sbilancia oltre limitandosi a porre l'accento sulla fonte che ha diffuso la notizia, senza ulteriori commenti.