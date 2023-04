The Last of Us Multiplayer si chiama Dark Sides? No, il video leak è falso

Mentre ii Italia dormivamo serenamente, in rete ha trovato diffusione un video di quella che di primo acchito sembrava essere una presentazione del gioco multiplayer di The Last of Us, nato da una costola delle defunta Modalità Fazioni di The Last of Us Part 2 e attualmente in via di sviluppo presso gli studi di Naughty Dog.

Il filmato in questione, apparentemente ripreso off-screen e ancora visibile su YouTube (lo abbiamo allegato in calce), mostra degli scenari post-apocalittici in linea con lo stile della serie, delle istantanee di gameplay, qualche artwork e un logo che svelerebbe il titolo del gioco, The Last of Us: Dark Sides.

Si tratta, chiaramente, di un falso, creato da un simpatico burlone per cavalcare l'hype dei fan della serie, tornato alle stelle dopo la messa in onda dello show TV di The Last of Us. Il video non fa nulla per nascondere la sua natura amatoriale, difatti sono stati in pochi a cascarci alla prima visione, inoltre è anche già stata trovata una prova della sua infondatezza: la scene mostrate nel video sono infatti state rubate da una Tech Demo realizzata in Unreal Engine 4 intitolata Quarantine, che potete visionare anche voi in fondo a questa notizia. L'autore del finto video leak è evidentemente stato ispirato dall'ambientazione, molto simile nei toni a quella che ha fatto da sfondo alle vicende di Joel ed Ellie.

Nulla da fare quindi, dobbiamo necessariamente continuare a pazientare nell'attesa di qualche informazione concreta sul gioco multiplayer di The Last of Us, che i cagnacci hanno presentato come uno dei loro titoli più ambiziosi. Intervistato in occasione del finale di stagione dello show di HBO, Neil Druckmann ha promesso nuove informazioni su The Last of Us Multiplayer nel 2023, dunque è possibile che non dovremo attendere molto prima di saperne di più.