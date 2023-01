The Last Of Us Multiplayer potrebbe essere Co-op, suggerisce Neil Druckmann

The Last Of Us Multiplayer è uno dei progetti più attesi dalla community di appassionati del mondo apocalittico targato Sony. Del titolo, per ora, si sa pochissimo. Così, Neil Druckmann è tornato a stuzzicare i fan con alcune interessanti dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista ai microfoni di BuzzFeed.

Nel corso dell'intervista, Druckmann ha fatto riferimento a quelle che sembrano essere delle meccaniche di gioco cooperativo, aprendo alla possibilità di esplorare il mondo di The Last Of Us in compagnia. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo parlato apertamente tante volte del fatto che il prossimo gioco di The Last of Us sarà un'esperienza multigiocatore, in cui potrete entrare nel mondo di The Last of Us con i vostri amici e sperimentarne la tensione e la brutalità. Ci saranno nuove storie, nuovi personaggi e città che non avete ancora mai visto. Sarà un capitolo del tutto nuovo per The Last of Us".



Sembra insomma che Naughty Dog non sia pronta ad abbandonare la sua passione per lo storytelling nemmeno in un titolo totalmente multigiocatore. Del resto, è stato lo stesso Druckmann a sottolineare l'importanza della trama di The Last Of Us Multiplayer, che sembra rivestirà un ruolo cruciale all'interno della produzione.