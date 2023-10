The Last of Us Multiplayer sarebbe 'congelato': il gioco rischia la cancellazione?

Secondo un report di Kotaku, Naughty Dog è stata colpita dal licenziamento di almeno 25 dipendenti, ma sembra che i guai per la software house di Sony non siano finiti qui. Le indiscrezioni, infatti, tirano nuovamente in ballo il nome di The Last of Us Multiplayer, già al centro di rumor poco rassicuranti negli scorsi mesi.

Oltre ad aver menzionato l'ondata di licenziamenti, Kotaku riferisce di essere entrata in contatto con una fonte anonima vicina a Naughty Dog e a conoscenza dello stato di salute del progetto di The Last of Us Multiplayer. Stando a quanto viene detto, il game as a service ambientato nell'universo narrativo di Joel ed Ellie sarebbe "congelato", quindi in fase di totale stallo.

I dubbi sul progetto sono emersi quando Bungie ha revisionato The Last of Us Multiplayer, con la compagnia di Destiny che ha evidenziato le proprie perplessità in merito alle potenzialità del gioco sino ad allora sviluppato da Naughty Dog. La compagnia di Neil Druckmann ha sempre mantenuto una coltre di mistero sul gioco e si è spesso limitata a fornire informazioni vaghe e a mostrare alcuni artwork.

Non possiamo dare per certe le informazioni qui riportate, tuttavia i dubbi e i sospetti sulla possibile cancellazione di The Last of Us Multiplayer continuano ad alimentarsi col passare dei mesi.