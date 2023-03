The Last of Us Multiplayer sarà cross-gen? Lo suggerisce un annuncio di Naughty Dog

Sembra proprio che l'ambizioso The Last of Us Multiplayer sia destinato ad approdare su PS4 e PlayStation 5. L'ultimo annuncio di lavoro pubblicato da Naughty Dog suggerisce, appunto, uno sviluppo crossgen per la prossima esperienza multigiocatore di Sony ambientata nella dimensione post-apocalittica di TLOU.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios si dice infatti alla ricerca di un tester specializzato in videogiochi multiplayer: come sottolineano gli stessi dirigenti di Naughty Dog nella scheda informativa che accompagna questa nuova tornata di assunzioni, i candidati a ricoprire questo ruolo devono possedere delle "conoscenze pratiche dei sistemi PS4 e PlayStation 5", da qui la concreta ipotesi dello sviluppo cross-gen di TLOU Multiplayer.

Nel corso della passata edizione del Summer Game Fest, Neil Druckmann specificò che il videogioco multiplayer di The Last of Us fosse in sviluppo da almeno due anni. Sempre dal co-presidente di Naughty Dog è giunta a inizio anno la conferma che ne avremmo saputo molto di più su TLOU Multiplayer nel corso del 2023.

Entro i prossimi mesi, di conseguenza, capiremo se lo spin-off multigiocatore di The Last of Us sia destinato o meno ad approdare in contemporanea su PS4 e PlayStation 5, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini grafici, tecnologici e di innovazioni nel gameplay. In attesa delle grosse novità su TLOU Multiplayer attese per il 2023, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulle scene più forti di The Last of Us.