The Last of Us Multiplayer: il designer della sua monetizzazione lascia Naughty Dog

Il multiplayer di The Last of Us sembra continuare a procedere con il fiatone. Dopo la tornata di licenziamenti in casa Sony che ha coinvolto almeno 25 dipendenti di Naughty Dog, potenzialmente al lavoro sul progetto, la principale figura responsabile per la monetizzazione dello stesso ha lasciato lo studio.

Come rilevato dal profilo Twitter/X di Naughty Dog Info, si tratta di Anders Howard, uno dei principali designer della monetizzazione entrato in Naughty Dog poco meno di un anno fa per lavorare al progetto The Last Of Us Multiplayer.

Il designer, che aveva precedentemente lavorato presso Epic Games, ha contribuito anche a progettare il cuore del Pass Battaglia e il sistema di progressione di Fortnite. Howard ha ricoperto la sua posizione in Naughty Dog soltanto per 11 mesi.

Se a questa notizia aggiungiamo le indiscrezioni secondo cui The Last of Us Multiplayer sarebbe a rischio cancellazione, sembra che il futuro che si profila all'orizzonte per il multigiocatore della popolare serie di Naughty Dog non sia così radioso.

Anche Bungie, dopo aver scrutato il gioco, aveva sollevato dei dubbi sulla sua durabilità come servizio a lungo termine, ridimensionandolo sotto diversi punti di vista. La buona notizia è che - a prescindere dalla concretezza che assumerà o meno il multi di TLOU - Naughty Dog sta lavorando anche ad un nuovo progetto, di cui però al momento non ci sono informazioni.