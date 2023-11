The Last of Us Multiplayer esiste ancora? Un tweet sembra confermarlo

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Sony e del suo approccio ai game as a service, visto che i licenziamenti in quel di Bungie hanno fatto parecchio rumore. A tal proposito, sembrerebbe che il progetto multiplayer di The Last of Us non sia stato ancora cancellato.

Al netto delle voci di corridoio che affermano il contrario, pare che il tanto chiacchierato progetto di Naughty Dog sia vivo e vegeto. A darne una conferma potrebbe essere stato Vinit Agarwal, ossia colui che nella software house ricopre il ruolo di Game Director del gioco live service ambientato nell'universo di The Last of Us.

Sul suo profilo personale X (il social network noto ai più con il nome di Twitter), lo sviluppatore ha pubblicato un post per comunicare ai fan di aver portato a termine il coloratissimo Super Mario Bros Wonder su Nintendo Switch.

Al termine del post, però, vi è un chiaro riferimento al gioco, che però non viene direttamente menzionato:

"Ce l'ho fatta! Wow, è stato davvero difficile, sarò morto più di 300 volte nel tentativo di finirlo. E così questo tweet può vivere in pace... sì, sto ancora lavorando a quel gioco."

Vista la provenienza del messaggio, sono ben pochi i dubbi riguardanti l'eventuale cancellazione del progetto. Allo stato attuale delle cose, è molto più probabile che il titolo abbia subito una temporanea battuta d'arresto e che non sia stato del tutto accantonato da parte di Sony.

In attesa di poterne sapere di più, vi ricordiamo che un ex Naughty Dog ha svelato dettagli sulle lobby di The Last of Us Multiplayer.