The Last of Us Multiplayer sarà il gioco più ambizioso di Naughty Dog, per Neil Druckmann

Nel corso di un'intervista concessa a margine della premiere della serie TV di The Last of Us, Neil Druckmann ha definito The Last of Us Multiplayer come il videogioco più ambizioso che sia mai stato concepito da Naughty Dog.

Le dichiarazioni rese da Druckmann scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Comic Book vengono riprese dallo youtuber DomTheBomb. Nell'estratto dell'intervista che viene riproposto sui social dal creatore di contenuti si può ascoltare lo stesso Druckman riferirsi al progetto di The Last of Us Multiplayer (nome provvisorio) come "al titolo più ambizioso che abbiamo mai concepito, un'opera che espande ulteriormente il mondo di The Last of Us".

Il co-presidente di Naughty Dog e ideatore della saga di The Last of Us sottolinea inoltre come la prossima esperienza online ambientata nell'universo di TLOU "continuerà a raccontare una storia profonda, ma lo farà in uno spazio multigiocatore".

Nei giorni scorsi Druckmann ha mostrato un artwork inedito di The Last of Us Multiplayer e condiviso dei dettagli inediti sul progetto, spiegando ad esempio che "sarà fortemente radicato alla visione di Naughty Dog incentrata sullo sviluppo di giochi con storie, personaggi e gameplay incredibili".