The Last of Us Multiplayer, Naughty Dog rivaluta il gioco: il progetto sarebbe a rischio

Proprio nella serata di oggi 26 maggio sono sopraggiunte delle novità importanti per i progetti a cui il team di The Last of Us sarebbe al lavoro: tra questi ha attirato l'attenzione dell'utenza la 'nuova esperienza single player' su cui Naughty Dog è al lavoro. Eppure, tra le novità odierne vi è altro e riguarda principalmente il multiplayer.

Dopo un silenzio quasi tombale sin dall'annuncio dell'esistenza di un titolo multigiocatore dedicato a The Last of Us, sappiamo che The Last of Us Multiplayer tarderà ad arrivare, come confermato in via ufficiale da Naughty Dog. Tuttavia, alcune fonti parlerebbero addirittura di una rivalutazione del progetto, il quale sarebbe a rischio. A sganciare la bomba è Jason Schreier, noto volto dell'editoria videoludica che, con il suo ultimo articolo per Bloomberg, rilascia alcune dichiarazioni scottanti.

"Naughty Dog ha ridotto in modo significato il team del progetto multiplayer di The Last of Us, secondo alcune fonti, per rivalutare il gioco. In seguito ad alcune richieste di commento di Bloomberg, la società ha rilasciato oggi una dichiarazione su Twitter in cui afferma che il gioco è stato rimandato". Secondo quanto affermato dalle fonti, dunque, sarebbe lecito pensare che il ritardo nella fase produttiva di The Last of Us Multiplayer sia dettata da una riconsiderazione della IP. Che The Last of Us Multiplayer sia a rischio di cancellazione? Dall'ultimo comunicato della software house si potrebbe scongiurare tale pericolo. Tuttavia, è necessario attendere eventuali conferme o smentite nel prossimo futuro.