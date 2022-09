The Last of Us Multiplayer, Neil Druckmann ribadisce: grosse novità nel 2023

Da quando al Summer Game Fest 2022 è stato confermato The Last of Us Multiplayer come gioco standalone, la curiosità dei fan attorno al progetto si è fatta sempre più consistente con il passare del tempo, ma per adesso lo spin-off della serie Naughty Dog resta completamente avvolto nel mistero.

Negli scorsi giorni un post su Twitter del director Neil Druckmann aveva stuzzicano gli appassionati, che sono arrivati ad ipotizzare la possibile presenza di The Last of Us Multiplayer al TLOU Day del 26 settembre. Nulla di tutto questo però si è concretizzato, spingendo quindi lo stesso co-presidente di Naughty Dog ad intervenire su Twitter per ribadire quanto già affermato in precedenza, ossia che novità concrete sul progetto multigiocatore arriveranno soltanto nel 2023.

"Ho già messo in chiaro al Summer Game Fest che forniremo un grosso aggiornamento sull'ambizioso gioco online di The Last of Us nel 2023. E' tutto. Andiamo avanti", afferma Druckmann invitando quindi i fan a portare pazienza dato che è ancora troppo presto per parlare dell'opera. L'autore non ha ovviamente specificato in quale periodo del nuovo anno potrebbero arrivare i tanto attesi aggiornamenti: a questo punto il possibile reveal potrebbe avvenire nel corso del prossimo Summer Game Fest, o magari ancora prima. Tutto tace in tal senso.

Le novità arriveranno, per adesso non si può fare altro che attendere e provare ad immaginare come sarà il prossimo gioco di The Last of Us incentrato sul multiplayer.